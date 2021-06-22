港超聯冠軍球會傑志周四晚在亞冠盃J組首輪挑戰泰超球會泰港，大軍今晚續為賽事進行最後準備。剛為香港足球代表隊踢罷世盃外的前鋒安永佳表示急不及待在亞冠盃舞台挑戰列強，測試自己能力外，希望可將好成績帶回港。

傑志周日抵達武里南，昨晚進行適應性訓練，今晚加大訓練量為周四晚對泰超勁旅泰港的亞冠盃J組首戰備戰。剛領港足踢罷世盃外的隊長黃洋表示，在巴林出戰期間有足夠時間休息，賽後停操一段時間，目前首要是盡快與從香港來的隊友操起狀態應戰：「泰國夜晚冇咁熱，可保證到賽事質量，而訓練場地亦理想。」

傑志前鋒安永佳表示，亞冠盃是亞洲最高水平球會賽事，對本地球員來說是好難得的機會，個人是急不及待出戰，以測試自己在這個水平賽事的表現：「傑志在亞冠盃是下風隊，球隊沒有甚麼可輸，但球隊會盡力希望帶好成績回港，以回饋球迷及球會支持。」

傑志小將陳晉一表示期待賽事來臨：「亞冠盃是亞洲最高水平球會賽，級數等同歐聯，面對亞洲最好球會，對自己是一大挑戰，而全隊也想證明，亦有信心今次出戰亞冠盃不旨在參賽，而是與其他球隊競爭。」

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