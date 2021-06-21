歐國盃C組最後一輪生死戰，賽前同樣各得三分的烏克蘭與奧地利對撼，結果奧地利憑巴姆加特拿一箭定江山，一球小勝對手搶得次名出線資格，16強奧地利將會遇上A組首名的意大利。

賽前外界不少人認為，兩隊今場會踢默契波各得一分，有機會攜手出線，不過賽前得失球較差的奧地利，卻不希望只獲小組第三冒有機會出局的風險，開賽便主動採攻。

上半場21分鐘，奧地利左路角球傳中，巴姆加特拿快腳門前射入，助奧地利領先1:0。隨後烏克蘭積極反撲，10號仔沙柏蘭高起腳被門將擋出後，耶莫蘭高未能門前補中；雖然奧地利更有入球功臣巴姆加特拿因傷退下火線，但該隊上半場仍領先1:0。

下半場烏克蘭雖然希望收復失地，但具威脅埋門不多，最終只需要賽和便可穩奪次名的烏克蘭終一分不保，賽後奧地利以3戰2勝1負積6分，雖然落後首名出線的荷蘭3分，但奧地利今場贏波後成功壓過烏克蘭獲得C組次名出線，排第三的烏克蘭只得3分，出線淘汰賽機會不大。

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