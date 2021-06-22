港超聯球會冠忠南區昨日公佈守衞比圖掛靴，新季改任助教，協助主教練列文，而主席陳文俊接受網媒《香港本地足球專區》訪問時表示，新季希望可增加兵源，改善球隊調動。

現年36歲的比圖於07/08球季加盟華家堡，職業球員生涯大部時間在港度過，曾效力天水圍飛馬、流浪及東方等，16/17球季加盟南區至今，為球隊上陣超過100場，季後結束職業球員生涯，新一季改任助教，協助主教練列文。

南區主席陳文俊表示，球隊班費由上季1,500萬元減至800萬元，加上受疫情，預期戰績受影響，但對個別賽事應勝不勝，包括護級組最後一戰不敵晉峰感失望。縱排名下跌，但對前鋒夏志明及史提芬彭利拿季內合作交出超過20球，以一支中下游球隊來說是相當難得，另外，左翼衞陳凱柏季內有進步演出，期望他新季繼續成長。

他說：「夏志明與球會續約是完全不講錢，證明他是好真心喜歡南區這隊波，希望贊助商續支持，而球隊上季兵源比較緊，新季組軍已完成得七七八八，將補充兵力，希望有17、8名球員，但要視乎預算。」南區新季軍班費預算與今季差不多，會長黃良柏是球會主要贊助，但新季合作方式將有點改變。

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