輸波，不會是一個人責任，但今次打到第七戰而主場輸波，最大責任難以避免落在賓西蒙斯（圖）身上。選秀狀元、明星後衞、防守一隊、頂薪合約；6呎11吋的高大身形，可打控衞的技術，只得24歲，理應是天之驕子。但在這個東岸四強戰，一次又一次被鷹隊將他的弱點表露無遺。防守上，他壓逼T楊格曾成轉捩點，可是進攻不濟，令他在不斷的全國直播中成為笑柄。

打完七場比賽，賓西蒙斯罰球創下32.7%的史上最低，比那些年被嘲笑拋大石的奧尼爾（Shaquille O’Neal、37.4%）和上古魔人張伯倫（Wilt Chamberlain、38.0%）還不如，可是人家可是能輕易攻入50分，改變球賽形勢的一代中鋒；在關鍵生死戰，Ben仔的數據是5分、8籃板和13助攻，可是因為進攻不行，罰球無靈，只能上陣36分鐘。在第四節，李華士別無他法，讓他打了11分鐘，數據是1分、1籃板、2助攻、1偷波及1次失誤；最令人沮喪的，是餘下三分多鐘時，他在右邊底線壓過加連拿利 （Danilo Gallinari），滿以為他會來記大力入樽，讓只落後2分的76人振奮一下，可是看到瘦小的楊格補位，他竟傳予戴保（Matisse Thybulle），後者即被犯規。

結果防守奇兵戴保2罰只1中，全場加起來得八分，填補不了麥斯（Tyrese Maxey）只得兩分的空缺，但至少比賓西蒙斯得分更高。鷹隊今仗的命中率不高，但戰術針對76人進攻上的問題，全面收縮，只間中對付薛夫居里（Seth Curry），結果「細咖喱」只得16分，改變不了局勢，而丹尼格連（Danny Green）的缺陣也見到影響。

假如有誰還為賓西蒙斯講好話，應該先看看李華士和艾比迪賽後說甚麼。當被記者問到，Ben仔是否足以成為一支冠軍隊的控衞，他的回覆客氣但已很清楚：「這刻我不知道如何回答。」盡在不言中。

至於艾比迪帶傷上陣，今場盡力攻入31分及11籃板後，被問到今仗輸波的原因，也將茅頭直指隊友，「老實說，我認為今仗的轉捩點是在我們，我不知如何說，但當我們有空檔的起手機會，最後卻變成只能靠罰球得到一分。」

巴克里（Charles Barkley）賽後一語中的，直指賓西蒙斯是最大罪人，「你不可能有個害怕起手的球員在場！」而且他不是普通球員，而是剛簽下5年1.8億美元頂薪合約，下年人工達3,300萬美元的超級球星（以人工計）。的確，有些球星可以不射波也贏得比賽，例如昔日的洛文（Dennis Rodman），但這絕對不易，尤其是近年要求全民皆射，位置模糊化後，不射的弱點很易被放大。76人和公鹿的組軍都有相似，因兩隊都需要外線大量支援，讓主力能在內線取分；公鹿上仗三分命中率是41.7%，季前刻意加入賀里迪（Jrue Holiday）和霍比斯（Bryn Forbes），就算兩位大前鋒PJ特加（P.J Tucker）和樸迪斯（Bobby Portis）都有三分，加上原來的布祿克盧比斯（Brook Lopez）和米度頓（Khris Middleton）也有三分，如此才能將「字母哥」的入楔威力最大化。

當莫利（Daryl Morey）來到，其實已針對球隊進攻空間欠佳的問題，加入了丹尼格連和薛夫居里，也選了麥斯，功效立竿見影，只是賓西蒙斯太難用，當連罰球也失信心，就已不是射與不射的問題，連帶隊友也受影響，不然以今仗鷹隊的手感，76人實在沒敗理。總結最後四場比賽，賓西蒙斯在第四節連一次起手也沒有，明顯已信心盡失，這現象並不尋常。

錯失了以賓西蒙斯換夏登（James Harden）的機會，當下要把Ben仔甩走更困難，因大家都在7場的東岸4強戰中，見盡他的弱點，見到他失去自信，也見到他進攻上的問題，心理也好生理也好，加上他的人工，要換回一個足以撐起球隊的人絕不容易。

賓西蒙斯的問題困擾已久，76人壯士斷腕勢在必行，否則每次比賽如自讓一臂。打得差而要被迫斷臂，尋求再起，合理，可是在今日香港，明明有心營運的傳媒，想要繼續發聲，不止被斷雙臂，甚至被迫自行了結，那比起輸波出局，又要可悲萬倍了。

仙道彬