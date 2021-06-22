歐洲國家盃周二上演D組最後一輪分組賽，兩仗半夜3點同步開賽，已篤定晉級的捷克與英格蘭，將會爭奪小組首名資格，克羅地亞與蘇格蘭則同樣要贏波才可出線。

第一場

D組︰英格蘭 vs 捷克

開賽時間：23/06 3:00am

（Now616及618台直播 ）

- 捷克從未曾在溫布萊球場奏贏波，該隊19年3月更曾在歐國外，於這個球場慘吞英格蘭五蛋，當中有三球由史達寧攻入，哈利卡尼有一球進賬，另一球則是烏龍球。

- 這是英格蘭與捷克歷來首次在歐國盃決賽周碰頭。

- 自1993年與斯洛伐克分裂後，捷克每一屆均能打入歐國盃決賽周。

第二場

D組︰蘇格蘭 vs 克羅地亞

開賽時間：23/06 3:00am

（Now617及619台直播 ）

- 蘇格蘭歷來5次出戰克羅地亞未逢一敗，共得2勝3和。

- 蘇格蘭過去曾在1992及96年打入歐國盃決賽周，但兩次均在分組賽階段出局。

- 這次克羅地亞連續第5屆出戰歐國盃決賽周，他們在對上4次有2次成功殺入8強，另外2次則在小組出局。

D組出線可能

煞科戰賽果：英格蘭勝/和/負 + 蘇格蘭勝

出線球隊：英格蘭、捷克、蘇格蘭

煞科戰賽果：英格蘭勝/和/負 + 克羅地亞勝

出線球隊：英格蘭、捷克、克羅地亞

煞科戰賽果：英格蘭勝/和/負 + 蘇格蘭和

出線球隊：英格蘭、捷克

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