周二美職聯「獨腳戲」由東岸前列球隊奧蘭多城（圖右）迎戰西岸中游的聖荷西地震。雖然兩軍今役都未能「夫添」，不過由於歷來碰頭入球都偏多，今役亦宜取「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期二24；now639、有線655及無綫myTV Super302台明日7:30am直播）

截至上周六，奧蘭多城以8戰得15分在東岸排第2位，落後榜首新英倫革命五分，為了繼續向榜首施壓，今迎地震時必拼。不過，奧蘭多城今役未能排出最強陣容，前鋒柏圖及後衞魯安格哥里奧都因傷缺陣，中場謝臣文迪斯與門將柏度加列斯則因要踢美洲盃而無法候命。奧蘭多城缺柏圖，前線還有阿堅迪利等把握力強的球員，但沒有了正選門將柏度加列斯，後防就可能呈現缺口，讓地震有機可乘，令今役入球較多。畢竟，奧蘭多城歷來主場2次迎地震的總入球都在3球或以上，而且近四次與地震交手，亦有三次開「大」。

地震近況麻麻，近5場只得1和4負，球隊今季最大問題是後防多失，今季只得一場沒有失球，因此，就算前線努力爭取入球，很多時都「賺到唔夠蝕」。今訪奧蘭多城時，地震除了有後衞馬高斯盧比斯要代表秘魯踢美洲盃外，另一後衞阿比卡斯斯亦因傷上陣成疑，在極可能缺兩名後防大將下，地震今役更難力保不失。

有一點值得留意的是地震就算作客，踢法仍然主動，因此近13場客場比賽（跨季）就有11場開「大」，相信今役亦不例外。

文：數人