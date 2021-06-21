英格蘭在對上2場分組賽僅射入1球，上季在英超表現出色的哈利卡尼及菲爾科頓至今仍未有斬獲，英國傳媒和名宿朗尼都認為主帥修夫基應該給予機會基亞利殊及查頓辛祖，為英軍進攻套路帶來變化。

上季在曼城射入16球和交出10次助攻的科頓，在今屆歐國盃首2場賽事未有任何貢獻，首仗對克羅地亞曾射中門柱，兩場都被換出。曼聯名宿朗尼在報章專欄中表示，由於英軍戰術與曼城的短傳戰術大為不同，前者更需要突破能力較好的前鋒，因此他認為盤扭能力較強的基亞利殊及辛祖比科頓更合適打正選。

或許曼城領隊哥迪奧拿亦看到基亞利殊擁有科頓欠缺的特質，據報藍月有意在今夏收購這位阿士東維拉的當家球星。英媒指維拉要求不低於1億鎊（約10.7億港元）的轉會費，才會考慮放走基亞利殊，假如這宗交易最終落實的話，這位25歲中場將會成為英超史上最高身價球員。

至於辛祖現時亦受到另一支曼徹斯特球會曼聯的注視，早前已傳出紅魔先後兩次向多蒙特出價，惟至今仍未達成協議。

雖然這位年僅21歲、效力多蒙特的天才球星暫時仍未在歐國盃披甲，不過修夫基就暗示辛祖今仗有機會登場：「他這幾天操練的表現很好，我們隊中有許多年輕球員等待體驗這個大賽，辛祖是其中一人。」

文：薰爵