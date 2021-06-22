日本隊周二公佈將於今夏出戰東京奧運的18人名單，當中上季被皇家馬德里外借到基達菲的20歲天才中場久保建英亦有入選。

奧運足球一般由23歲以下球員角逐，但受新冠肺炎疫情影響，賽會今屆特別修例，將參賽年齡上限調高至24歲。除了久保建英之外，效力比勒費爾德的堂安律、博洛尼亞的富安健洋、安特衛普的三好康兒、格羅寧根的板倉滉等外流球員均有入選，來自國內日職的代表則有川崎前鋒的三笘薰及旗手怜央等，至於三名超齡球員就為森多利亞的吉田麻也、浦和紅鑽的酒井宏樹，以及史特加的遠藤航。

東奧男子足球16支參賽隊伍，會平分為四組進行循環賽，每組頭兩名晉級八強。日本被編入A組，同組對手有南非、墨西哥及法國。

日本奧運隊名單

門將：大迫敬介（廣島）、谷晃生（湘南）

後衞：吉田麻也（森多利亞）、旗手怜央（川崎前鋒）、酒井宏樹（浦和紅鑽）、富安健洋（博洛尼亞）、板倉滉（格羅寧根）、中山雄太（施禾尼）、橋岡大樹（聖圖爾登）

中場：遠藤航（史特加）、相馬勇紀（名古屋鯨魚）、堂安律（比勒費爾德）、三好康兒（安特衛普）、田中碧（川崎前鋒）、三笘薰（川崎前鋒）、久保建英（基達菲）

前鋒：前田大然（橫濱水手）、上田綺世（鹿島鹿角）

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