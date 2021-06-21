賽後歐洲足協將比賽最佳球員頒予梅開二度的韋拿杜姆，而這位荷蘭隊長亦實至名歸。不過，今晚我們來點感性的，將ＭOTM頒予今仗後將退出北馬其頓國家隊的國寶級人物彭迪夫。雖然今仗這位37歲老將沒有交出任何入球或助攻，但他職業生涯的為北馬所奉獻的一切，絕對稱得上是北馬足球史上的一代傳奇。

彭迪夫，細細個就聽過呢個名。2000年開始職業生涯的彭迪夫，一年之後年僅18歲就加盟國際米蘭，此後被多番外借，最終轉投拉素後踢出名堂，05至09四季間，每季均為藍鷹貢獻雙位數入球，結果09年「愛回家」重返國際米蘭，更是當年三冠王的主力人選之一，成為史上第三位贏得歐聯的北馬其頓球員。

國家隊層面，01年彭迪夫已經為當時仍稱為馬其頓的大國腳上陣，20年來為國家隊上陣122次，原本以為最大成就是助國家隊打歐國盃決賽周，但更戲劇性這位國寶級球員在分組賽首戰對奧地利射入一球，取得北馬在國際大賽中的史上第一球，將自己在國家隊的入球增至38球。今仗68分鐘這位北馬傳奇被換出，國家隊生涯劃上句號，當跑的路他已跑盡，有燈就有人。告別傳奇，相信總有後來者可接接棒。

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