【本報訊】香港滑浪風帆隊昨午在大美督水上活動中心會見傳媒，即將出戰東京奧運的陳晞文（Hayley）和鄭俊樑（Michael）異口同聲表示期待這項延期一年的盛事；主教練陳敬然則透露，團隊跟香港科技大學合作研究比賽場地江之島的地勢及風速，有助團隊充分備戰奧運。

連續兩屆出戰奧運的Michael表示，自己近三年都有機會到江之島比賽，當時有寫下筆記記錄風速、風向和地勢等資料，故此相信自己對比賽場地不陌生。在里約奧運滑浪風帆RS:X賽事位列第八的他直言，希望今次取得突破。至於在2012倫敦奧運總成績排第12、無緣獎牌賽的Hayley，則希望今次可殺入前八。不過主教練陳敬然對兩位選手充滿信心，認為二人可做得更好，「若他們心理質素夠強，加上狀態好的話，有能力衝擊獎牌。」風帆隊將於7月13日赴日，預計將會入住隔離比賽場地約20分鐘車程的指定酒店，而非東京的選手村。

陳敬然直言Hayley和Michael即使在疫情下欠實戰機會，但兩位選手卻把握時機專注練習，狀態更是前所未有的好，「無論數據或肌耐力測試，結果也是歷來最佳。希望他們可把狀態維持下去，並改善慢熱的問題。」陳透露，得悉單車隊跟香港科技大學合作後，特意邀請對方協助風帆隊備戰奧運，透過模擬地形分析增加勝算：「科大團隊們以赤柱場地模擬江之島的地形，找出不同風速和風向，並以影片顯示模擬結果。我們得到準確的數據，選手可尋找不同風速的優勢，有助比賽時規劃路線。」