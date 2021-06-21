繼公鹿日前於搶七戰淘汰冠軍大熱網隊，鷹隊亦成功在G7將東岸1哥76人拉下馬。這支東岸5號種籽周日在季後賽東岸次圈搶7生死戰，憑控衞T楊格（Trae Young）拿下21分10助攻，領軍作客贏103:96，爆冷把76人送出局，並以總場數4:3晉級，自2015年後重返東岸決賽，將與公鹿爭東岸冠軍。

文：華弟

鷹隊近年來不像湖人或塞爾特人等傳統勁旅般，獲得鎂光燈照射着，被認為星味不足的他們往時曾是NBA一線球隊，當年鷹隊仍以聖路易斯為主城市，隊名為聖路易斯老鷹時，曾四次打入NBA總決賽，並在57/58球季奪冠。惟他們1968年搬遷到亞特蘭大後，就再無大作為，雖能爭到季後賽資格，但往往東岸四強甚至首圈止步。14/15球季大勇以常規賽東岸冠軍姿態殺入東決，又被勒邦占士（LeBron James）領軍的騎士擊敗。

第4節獨取10分致勝

近季的鷹隊大概是魚腩級數，過去連續三季缺席季後賽，今季季中時他們仍面對內憂外患問題，因戰績不濟排在東岸11位，3月更解僱教練萊特皮雅斯（Lloyd Pierce），但令人跌眼鏡的是，他們三個半月後竟打入東岸決賽。助教麥美倫（Nate McMillan）接手後鷹隊表現急轉彎，以東岸五號種籽身份躋身季後賽，首圈便「以下犯上」淘汰第四的紐約人，次圈更一度領先76人場數3:2叫糊，但他們上仗於主場痛失關鍵G6，搶七戰要作客費城，形勢不樂觀。

果然，這支東岸5號種籽一直被76人咬住比分，全晚最多僅領先七分。今仗獲21分的T楊格全晚表現平平，21.7%整體命中率更追平聯盟G7第4差，但他第四節及時覺醒，獨取10分拉開比數，加上76人比賽後段頻頻射失，鷹隊最後以七分之差險勝，以總場數4:3淘汰76人晉級，是該隊近50年以僅第2次打入東岸決賽。

平民陣容冇「星」味

今季12場季後賽場均獲得29.1分、10.4助攻的楊格賽後稱，球隊要面對紐約及費城球迷的猛烈柴台很不容易，接下來在東決鬥公鹿，更要努力不懈：「我們去了兩個艱難的地方比賽，但我喜歡所有事，並拿下兩輪重要的勝利。（東決）我們的信心仍會一樣，大家都很高興入了東岸決賽，但我們未滿足，接下來仍要繼續奮戰。」

要知道，鷹隊陣中沒有任何球員入選今季明星賽，卻以頑強表現殺入東決，成聯盟自1984年來第2隊隊中沒有全明星球員下，仍能打入分區決賽。他們將與三號種籽公鹿爭入總決賽。