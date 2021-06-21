亞冠盃G組賽於周二在泰國曼谷開打， 頭場是泰國的拉查布里鬥南韓的浦項制鐵，尾場則是馬來西亞的柔佛DT與日本的名古屋鯨魚較量。雖然鯨魚實力勝柔佛，但球隊近況一般，不如信往績取是役開「單」，因為柔佛歷來與日本球隊交手全部開 「單」。

鯨魚雖然在今季季初於日職開「咧」六連勝，並造出連續九場不失球的日職紀錄， 但隨着之後兩敗予榜首川崎前鋒，球隊被打斷氣勢，近6仗只得2勝2和2負，今役是球隊差不多10年以來再次躋身亞冠舞台， 當然希望旗開得勝。人腳方面，鯨魚主力如中場稻垣祥及前鋒馬迪奧斯杜斯山度士等都可以候命，今役不難攻破柔佛大門。

由於要符合亞冠盃四個外援名額限制， 柔佛今屆並沒把中場主力卡巴拉列入大軍名單中，反而加入了新加盟的澳洲後衞沙恩洛尼，明顯要加強防守。由於柔佛歷來與日本球隊交手三場全「單」，相信今役 亦能繼續開「單」。另外，由於柔佛歷來三次與日本球隊交手，有2次總入球開[3球]，而鯨魚在近4場盃賽亦有2場開[3球]，合心水的話可兼顧[3球]。

制鐵近仗多「半和」

至於頭場拉查布里鬥浦項制鐵，雖然拉查布里實力在制鐵之下，不過今役在泰國上演，拉查布里變相有主場之利，半場有望頂得住。制鐵近6場有5場「半和」，今役作客，上半場料較保守，極可能又「半和」。

柔佛DT鬥日本隊例「單」

日期 戰果 （半場） 戰果（半場） 半全場

08/05/2019 亞冠盃 主勝鹿島鹿角1:0（0:0）單

05/03/2019 亞冠盃 客負鹿島鹿角1:2（0:1）單

07/02/2017 亞冠附 客負大阪飛腳0:3（0:2）單

制鐵近仗多「半和」

日期 賽事 戰果（半場） 半場 主客和

30/05 韓職 主勝FC光州1:0（0:0） 和

26/05 韓足盃 客勝忠南安山3:1（1:1） 和

22/05 韓職 客負蔚山現代0:1（0:0） 和

18/05 韓職 客勝FC水原4:3（3:1） 贏

11/05 韓職 客和仁川聯1:1（0:0） 和

08/05 韓職 主和FC江原1:1（1:1） 和

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奧蘭多城爆「大」地震

周二美職聯「獨腳戲」由東岸前列球隊奧蘭多城迎戰西岸中游的聖荷西地震。雖然兩軍今役都未能「夫添」， 不過由於歷來碰頭入球都偏 多，今役亦宜取「入球大細」 [2.5球]的「大」。

截至上周六，奧蘭多城以8戰得15分在東岸排第2位，落後榜首新英倫革命五分，為了繼續向榜首施壓，今迎地震時必拼。不過，奧蘭多城今役未能排出最強陣容，前鋒柏圖及後衞魯安格哥里奧都因傷缺陣，中場謝臣文迪斯與門將柏度加列斯則因要踢美洲盃而無法候命。奧蘭多城缺柏圖，前線還有阿堅迪利等把握力強的球員，但沒有了正選門將柏度加列斯，後防就可能呈現缺口，讓地震有機可乘，令今役入球較多。畢竟，奧蘭多城歷來主場2次迎地震的總入球都在3球或以上，而且近四次與地震交手，亦有三次開「大」。

地震近況麻麻，近5場只得1和4負，球隊今季最大問題是後防多失，今季只得一場沒有失球，因此，就算前線努力爭取入球，很多時都「賺到唔夠蝕」。今訪奧蘭多城時，地震除了有後衞馬高斯盧比斯要代表秘魯踢美洲盃外，另一後衞阿比卡斯斯亦因傷上陣成疑，在極可能缺兩名後防大將下，地震今役更難力保不失。

有一點值得留意的是地震就算作客，踢法仍然主動， 因此近13場客場比賽（跨季） 就有11場開「大」，相信今役亦不例外。

今場數字密碼

2 奧蘭多城歷來2次迎聖荷 西地震的總入球都在3球 或以上

3 2軍近4次交手3次總入球 在3球或以上

11 聖荷西地震近13場客場比 賽（跨季）有11場總入球 在3球或以上

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