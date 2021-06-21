周二歐國盃上演D組最後一 輪，英格蘭續在主場溫布萊迎戰捷克。三獅上場遭蘇格蘭悶和表現備受批評，今仗勢必大踢爭氣波爭奪出線權。捷克雖為今屆黑馬，但外圍賽正正與英格蘭同組，當時英軍主場曾以5:0大破對手，史達寧更大演「帽子戲法」，今仗英軍只讓半/一，有望添食開上盤！

英格蘭近年人才輩出，今屆歐國盃首戰更以1:0擊敗2018年世盃亞軍克羅地亞，表現可人，令外界對英軍期望甚高，被視為捧盃熱門之一。不料，次仗英格蘭在主場遭「細佬」蘇格蘭悶和0:0，以哈利卡尼為首的進攻線表現飽受抨擊，現時手執四分仍未穩奪出線權，今仗更沒留力理由。

史達寧捷克剋星

雖然有外界以陰謀論猜測，英格蘭上仗刻意「送分」予蘇格蘭，以免成為D組首名，在16強避開「死亡F組」的法國、德國及葡萄牙等強敵， 但就算英軍刻意走線獲D組次名，仍有機會硬撼西班牙，一旦今仗落敗僅獲D組第三名，隨時又要硬碰比利時或荷蘭，根本沒一條線路是英軍輕易對付，反之上場鬥蘇格蘭表現不堪，盡快讓主力踢起狀態迎接淘汰賽，似乎比起走線更為實際。

雙紅隊長料復出

捷克正好是英軍祭旗目標，事關英格蘭在今屆歐國外主場曾以5:0大破對手，在歐國盃已開齋的史達寧當時更攻入三球，連今屆表現低沉的卡 尼亦在該仗射入12碼，今次再在主場面對手下敗將，英軍心理上應會佔優。雖然捷克實力不差，又有「韋斯 咸孖寶」湯馬士蘇錫克及華迪美高法爾壓陣，但後者上仗犯錯，無法守住克羅地亞老將比列錫致被攻破大門， 今面對快馬甚多的英格蘭，捷克兩閘隨時成為弱點。

捷克射手柏德列舒希克腳風甚順，今屆已入三球，但此子外圍賽兩鬥英軍顆粒無收，完全被英軍中堅、曼聯隊長哈利馬古尼凍結，剛巧這名 紅魔守將今仗料復任正選，利物浦隊長佐敦軒達臣亦有機會登場，增強英軍中場穩定性。前線方面，創造型球員基亞利殊有望擔正，勢必為卡尼不斷輸送彈藥，協助後者重拾射門鞋。

另外，英軍後備實力遠勝捷克，尚有查頓辛祖、拉舒福特、卡維特利雲及布卡約沙卡等攻擊球員可用，戰術調動空間較大，這批後備兵一旦獲派上陣，隨時可為英軍改變戰局甚至擴大比數，三獅兵在今場出線關鍵戰只讓半/一，上盤捧得過。

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