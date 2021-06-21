今屆歐國盃唔少北歐兵都令人眼前一亮，原本被視為決賽周最弱嘅芬蘭都叫做擊敗丹麥，拎到分組賽勝仗，瑞典和到強隊西班牙，都展示出維京人嘅鬥志，挪威係北歐四國唯一冇份參戰今屆賽事嘅球隊，都真係有啲斯人獨憔悴。

挪威冇份踢歐國盃，好處在於挪超繼續開，周中仲有快車，榜首大戰波杜基林特（圖）周四主場鬥莫迪。波杜上仗作客1:1和華拉倫加，俾莫迪追到同分，僅以得失球優勢仲排喺榜首，好彩今次返主場，又另一個世界。波杜主場5戰4勝1和，累積入16球，單場最少1場都入2球，認真厲害。三叉戟方面，前鋒艾歷保菲姆旺到不得了，累積入六球，左翼鋒蘇爾巴根都開始嚟料，上仗對華拉倫加先開紀錄，而且波杜喺大戰都唔會保守，季初就同洛辛堡踢成2:2，今次都期望入球騷。

論近況，莫迪比波杜更穩定，上仗小勝史達比克拎到三連勝，作客2勝2和，亦係挪超暫時唯一作客未輸過嘅球隊。睇番世界博彩公司平均值，波杜主W只得2.2倍，讓平/半仲有高水，都唔算幾睇好主隊，不過咁，買下盤隨時又只贏半格，反而兩隊都入到波，不如簡單啲要個「大」，邊隊入波都有得yeah。

季初都推介過嘅基斯迪辛德，佢哋上場大敗俾侯格辛特。講防守，侯格辛特喺挪超水平唔錯，場均只失一球，6場波有3場保清白身，周四主場對白蘭恩，客軍大勝史卓加斯特後又打回原型，上仗大敗俾奧特，今季作客仲未贏過，簡簡單單捧主W。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏：

波杜基林特今季5場主場聯賽4勝1和，合共攻入16球，平均每場入3.2球。