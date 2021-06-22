歐國盃E組最後一輪，此組出線大熱西班牙分組賽連和兩場後，目前排在小組第3位，能否出線還看周三對斯洛伐克，不過，就算西班牙能夠晉級，以其過去兩場的表現，相信無力爭盃。

賽前已指出，這隊西班牙處於重建期，整體實力不差，但個別位置上欠有份量球員，像中鋒及中堅位置，隊內也缺少領袖，而分組賽首兩戰對瑞典及波蘭同樣掌控戰局，也有不少機會，只入一球，而上場對波蘭領先下被對手利雲度夫斯夫頭槌追平，尾段有12碼又射失，但整體沒有太多藉口。

西班牙教練安歷基上場對波蘭已從善如流，派出謝拉特摩蘭奴與艾華路莫拉達合組鋒線，進攻已有改善，也能先開紀錄，但未能擴大比數結果連和兩場令球隊出線現危機，同時令球隊承受極大壓力。可幸分組賽最後一戰，繼續留在西維爾迎戰斯洛伐克是會佔到相當優勢，如好友甄馬田所言，斯洛伐克實力相當有限，攻力非強，只要狂牛兵團能克服壓力，贏波出線機會仍然樂觀，惟出線後在淘汰賽面對更強對手，到時要突圍有相當難度，如能躋身8強已有交代。

瑞典上場苦戰小勝斯洛伐克後升上榜首，而此戰對必須全取3分的波蘭，和波便可出線，波蘭則必須採取主動，而對組織力有限的瑞典來說，以守為攻反有利爭取所需成績；無論如何，這是很接近對決，握手言和機會不低。

歐國盃客席名家貼士(23/06)

名家 貼士

何輝 星期三6德國(上)x星期三7法國勝(2.2)

陳偉豪 星期三4瑞典和(3.1)x星期三7法國勝(2.2)2x1

陳婉婷 星期三5西班牙2:1(8.5)x星期三6德國勝3:0(5.75)2x3

譚拔士 星期三6德國(上)x星期三7法國勝(2.2)

鄭兆聰 星期三5西班牙(上)x星期三6德國(上)

丘建威 星期三7葡萄牙半和(1.83)

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