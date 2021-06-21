英格蘭在歐國盃D組2戰1勝1和，表現備受批評。主帥修夫基在榜首大戰對捷克賽前就為球員減壓並展示數據，指上屆歐國盃冠軍葡萄牙在分組賽只不過是三戰全和，最後卻成功奪標而回。

據了解，修夫基為幫助球員減壓，早前跟他們詳細分析近年大賽的冠軍，在分組賽亦非一定順風順水。修夫基特別指出，葡萄牙贏得2016年歐國盃冠軍時，在分組賽三戰全和，最後卻成功捧盃而回。另外，西班牙贏得2012年歐國盃冠軍，以及德國贏得2014年世界盃冠軍時，在踢完首2場分組賽後也只得4分，所以球員根本不應為上場分組賽未能擊敗蘇格蘭而介懷。為英格蘭取得在今屆歐國盃唯一入球的前鋒史達寧承認，聽完修夫基的分析後感到輕鬆了不少。

除了為球員減壓外，英格蘭在對捷克時也可能會變陣。「雙紅隊長」、英超利物浦中場佐敦軒達臣和曼聯中堅哈利馬古尼，或能在對捷克時首次登場。現為球評的利物浦名將梅菲也認為，軒達臣和馬古尼如能上陣的話，將能對陣中小將如菲爾科頓和基亞利殊等可起領導作用。他說：「不論科頓、基亞利殊、美臣蒙特和迪格蘭賴斯等如何天才橫溢，你總不能只將他們全部派上陣，而不安排些有豐富比賽經驗的球員與他們並肩作戰。」

文：吹雪