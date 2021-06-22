隨着烏克蘭與芬蘭周一齊齊輸波，英格蘭已篤定能夠晉級歐國盃16強，但若要爭取以首名出線，該隊在香港時間周三凌晨進行的最後一輪分組賽，就必須擊敗捷克。

今屆歐國盃決賽周分為六組，每組頭兩名加上四支成績最佳的小組第三名球隊，都可以晉級16強。芬蘭淨吞比利時兩蛋後，以三戰得三分排在B組第三，而烏克蘭以0:1不敵奧地利後，同樣以三戰得三分排在C組第三，換句話說，已有四分在手，在D組最少也能排第三的英格蘭，已提前獲得出線資格。

捷克與英格蘭目前同樣是兩戰一勝一和得四分，但以較佳得失球差排在榜首，兩軍在煞科戰正面交鋒，將決定最終首名出線資格雖屬。在D組同以一分排在第三及第四位的克羅地亞與蘇格蘭，亦會進行生死決，贏波一方將可晉級，和波則會兩敗俱傷，齊齊出局。

除了英格蘭與捷克之外，以四分在A組排第三的瑞士、以兩戰得四分在E組帶頭的瑞典，以及同樣是兩戰得四分，在F組領先的法國，均得利烏克蘭與芬蘭輸波，鎖定16強席位。

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