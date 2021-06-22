烏拉圭前鋒蘇亞雷斯在球場上總是多爭議，一直以來都有不少小動作或不君子行為。周一美洲國家盃對智利，他為阻延對方門將哥迪奧巴禾開龍門球，故意擋在對方面前「整鞋」。

這場比賽以1:1告終，而阿蘇在比賽尾段出「蠱惑」，趁對方開龍門球時，突然像鞋內有沙般脫去左腳球鞋，然後又除又着。當他看到哥迪奧巴禾準備在另一位置開龍門球，他又移動兩步停在對方面前再弄鞋，令這位昔日同效力巴塞隆拿的門將相當無奈，輕輕力地將皮球踢向阿蘇，示意他快點離開，但這樣擾攘了一段時間，比賽又少了半分鐘。

阿蘇就是這樣有經驗的老狐狸，為求勝利不擇手段，在2010世盃就試過門前用手擋走加納的攻門，雖然自己領紅牌兼輸12碼，但國家隊就因其後靠門將撲出對方操刀，最後也成功淘汰對手晉級四強。另外，這位烏拉圭射手過去還多次涉及在場上咬人事件。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波