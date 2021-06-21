歐國盃D組完成兩輪分組賽後，排榜首是捷克而非有主場之利的英格蘭。事實上，捷克球員在歐國盃表現出色，射手柏德列舒希克與葡萄牙的基斯坦奴朗拿度，暫以三球並列射手榜榜首。另外，效力英超韋斯咸的華迪美高法爾及湯馬士蘇錫克，更揚言要要跟球會隊友迪格蘭賴斯在倫敦溫布萊球場一決高下。

捷克分組賽2戰1勝1和不敗，並以較佳得失球差排D組榜首，主帥舒哈菲表示，希望在2場分組賽射入3球的舒希克，能繼名將巴路士在2004年歐國盃後，成為另一位贏得神射手殊榮的捷克球員。舒哈菲說：「我相信我們可晉級淘汰賽階段，而到時候舒希克便有更多機會爭取入球。巴路士是2004年歐國盃神射手，我希望相同的事會發生在舒希克身上。」

捷克還有效力韋斯咸的孖寶高法爾和蘇錫克。完成兩場分組賽後，蘇錫克跑了23.4公里，而高法爾則跑了22.5公里。高法爾雖在防守上稍有不足，也有一次助攻貢獻，難怪蘇錫克在對英格蘭前也是信心十足，他說：「今場比賽對韋斯咸球迷來說特別有意義，賴斯曾跟我們說，捷克一定無法在溫布萊勝出，但我們就跟他說，別忘記兩隊上次對壘，勝出的是捷克（2019年10月歐國外捷克主場2:1擊敗英格蘭）。」

文：吹雪