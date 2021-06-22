足球界不少WAGS都擁有天使面孔魔鬼身材，但女生除了有外在美，有實力和才華更能增加吸引力。克羅地亞的球員就非常識揀，挑選了高質的WAGS做另一半，如效力法甲馬賽的後衞卡列達卡亞，就揀了位法律系出身的律師老婆，效力英超車路士的中場高華錫，太太亦創業做老闆賣嬰兒產品。

卡列達卡亞在2018年開始就跟女友Adriana Đurđević拍拖，這位29歲女生是克羅地亞的斯普利特大學法律系出身，畢業後就投身法律界做律師，是位女強人。場外的她亦不吝嗇對男友的支持，經常在IG上分享跟卡列達卡亞的照片。今年五月他們更修成正果，在當地的杜布羅夫尼克市海邊一間小教堂完婚，非常幸福。

高華錫的太太Izabel Kovacic除了是位美女模特兒，同時亦是位老闆，她於2015年和姐姐Ivana創辦了知名的成功品牌Lunilou，專門售賣有機及環保的嬰兒產品，包括軟綿綿的BB鞋、枕頭及其他用品等。而她亦跟其他的WAGS一樣，經常會出現在觀眾席支持老公，上月底車仔擊敗曼城贏了歐聯冠軍，Izabel就在現場見證丈夫捧盃。

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