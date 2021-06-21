蘇格蘭與克羅地亞在今屆歐國盃D組賽事同樣首2戰不勝僅得1分，不過同樣仍有爭取出線機會，但首要條件是在這場正面交鋒的比賽能夠擊敗對手全取三分。蘇格蘭上仗守和英格蘭贏得掌聲，但整體人腳實力始終不及克羅地亞，要主動搶攻求勝下更難看好，今場捧讓平/半的克羅地亞上盤。（球賽編號：星期二3；now617及619台明日3:00am直播）

2隊同樣2戰1和1負，要爭取晉級16強今仗非勝不可，就算贏波錄得四分後未能追上捷克與英格蘭，但至少仍可爭逐餘下4個最佳第3名席位，所以兩隊都會全力爭勝。蘇格蘭上仗0:0守和英格蘭表現備受讚賞，在中場覆蓋率甚大的小將比利基莫亞更獲選為最佳球員，今仗賽前更被拿來與對手中場大師莫迪歷相提並論，可惜的是這名剛滿20歲的中場在周一確診COVID-19，無緣在今仗候命，削弱主隊實力。

蘇格蘭上仗防守表現出色，不過今場要主動搶攻，面對經驗較佳的克羅地亞難被看好。前者至今兩仗皆未能取得入球，首戰面對捷克雖製造多達19次攻門，但僅五次能命中目標。預計克羅地亞今場會作出變陣，波索域可望復任正選，而上仗表現欠佳、半場被調離場的列比錫，預計由另一鋒將般奴柏高域頂上，以克軍較強的實力，可被看高一線。

文：何西