意大利在今屆歐國盃A組煞科戰在羅馬主場迎戰威爾斯，正選陣容幾乎徹底改頭換面下，仍能藉馬迪奧比辛拿攻入全場唯一入球以1:0取勝，3戰全勝0失球首名晉級16強之餘，亦以連續30場不敗，追平了1935至1939年間在普素任麾下的國家隊最長不敗紀錄。

文：何西

意大利首2場分組賽皆以3:0大勝，周日迎戰威爾斯賽前已確定晉級16強，主帥文仙尼在今仗作出了八個正選陣容調動，當中首次擔正的比辛拿，在完半場前六分鐘，接應馬高華拉堤開出的罰球快射入網，為意大利奠勝及獲得小組首名。

3戰全勝0失球首名出線

24歲零60日的比辛拿是搭上尾班車參加歐國盃，因原本入選的國際米蘭中場史提芬奴辛斯受傷退隊，在開賽前四日才獲補選入伍。比辛拿亦是自2004年的卡斯辛奴後，在國際大賽首次正選上陣便有入球的最年輕意大利球員。

意大利憑這入球以1:0贏波，3戰3勝共入7球0失球，以完美戰績首名出線，將於周六16強賽事與C組次名球隊交手。在2018年世界盃外圍賽就遭到淘汰的意大利，今年強勢回歸國際大賽即有勇猛表現，球隊近11場全勝兼不失球，並平紀錄連續30場國際賽不敗，難怪文仙尼心情愉快，在上半場大騷「蠍子擺尾」控住飛出場邊的皮球，顯示自己腳法寶刀未老。

文仙尼拒與名帥比較

文仙尼賽後大讚球隊表現，認為今仗輪換了多人，換入後備球員，但他們都知道自己需要做甚麼，這是值得一讚的：「己隊今仗的演出無可挑剔，或許我們本可取得更多入球，但其實考慮到如此酷熱的比賽環境，對手踢法亦很體力化，要做到並不是易事，球員們的表現已經達滿分。」

對於追平了30年代名帥普素的不敗紀錄，文仙尼回應說：「普素領軍下的意大利曾贏過很多重要錦標，我們這一支意大利難與他們相提並論。那一支球隊能夠躋身16強，都會是十分難踢，絕不能因為這紀錄而認為我們能夠贏下所有比賽。在此我亦特別感謝羅馬每一位支持我們的球迷。」

威爾斯今場落敗，A組3戰1勝1和1負，與同日贏波的瑞士同得四分，但仍以在分組賽較佳得失球保住小組次名，晉級16強。

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