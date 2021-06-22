丹麥在今屆歐洲國家盃首輪分組有基斯甸艾歷臣忽然倒下而失去這名主將，在B組又先輸兩場，但周一大勝俄羅斯4:1後成功以小組次名出線，成為歐國盃史上第一支在分組賽輸掉首兩場後晉級淘汰賽的球隊，在逆境中成就丹麥神話，主帥夏祖文特賽後坦言無法想像球員是如何做到。

基斯甸艾歷臣在丹麥以0:1不敵芬蘭的首輪分組倒下，送院檢查並植入心臟除顫器後已出院，夏祖文特指這宗意外令球隊更加團結和更有推動力。他在周一賽後說︰「多麼美妙的一晚！如何有任何人是應該得到它，就是我們的球員。我無法想像他們是如何由他們的經歷中恢復，他們之間的團隊精神和友誼令人驚歎。」

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