丹麥周一在歐洲國家盃B組最後一輪分組賽以4:1大勝俄羅斯，並藉芬蘭不敵比利時而成功取得次名出線資格，下半場在俄羅斯追成1:2後射入世界波、將比分差距再拉開至兩球的安達斯基斯坦臣，當選為今場的官方比賽之星（Star of the Match）。

丹麥上半場由20歲新秀丹斯加特先開紀錄，前鋒尤素夫保臣於59分鐘藉古斯耶耶夫回傳失誤射成2:0。雖然俄羅斯於11分鐘後迪斯尤巴射入12碼而追成1:2，但車路士後衞安達斯基斯坦臣在禁區外勁射破網，丹麥再度領先俄羅斯兩球，安達斯基斯坦臣入球後更做出10號手勢，將入球獻給在對芬蘭的首場分組賽中忽然倒下、心臟一度停頓並在送院檢查後要植入心臟除顫器的隊友基斯甸艾歷臣。

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