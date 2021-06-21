【比利時0:0芬蘭】、【丹麥0:0俄羅斯】

上半場開波！

陣容簡評：比利時只要再取一分便可獲得首名出線，今仗收起了上兩場部份正選，不過仍有夏薩特、奇雲迪布尼、盧卡古等正選出擊，配合李安度杜沙特、查迪尼、華美倫等副選鬥芬蘭。

比利時正選陣容(3-4-3)

門將：泰拔高爾圖斯

後衞：積臣丹拿雅、保耶達、華美倫

中場：李安度杜沙特、韋素、奇雲迪布尼、查迪尼

前鋒：夏薩特、盧卡古、謝利美杜古

芬蘭正選陣容（5-3-2）

門將：哈迪基

後衞：拉達拿、杜維奧、阿拿祖利、奧舒奧尼斯、烏羅倫

中場：羅賓盧特、史柏夫、格連卡馬拉

前鋒：普贊柏路、迪姆普基

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丹麥正選陣容（3-4-3）

門將：卡斯柏舒米高

後衞：維斯達加特、卡積亞、安達斯基斯甸臣

中場：丹尼爾華斯、賀積查治、湯馬士迪蘭尼、米希利

前鋒：巴夫韋迪、尤素夫保臣、丹斯加特

俄羅斯正選陣容（5-4-1）

門將：沙科洛夫

後衞：馬里奧費南迪斯、迪維耶夫、迪治基亞、古迪亞舒夫、古斯耶耶夫

中場：阿歷斯米蘭卓克、奧斯多耶夫、祖比連、高路雲

前鋒：迪斯尤巴

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周二歐國盃B組將會在香港時間3:00am上演大結局，其中兩戰全勝的比利時，迎戰芬蘭只要再取一分，便可肯定首名出線；反觀芬蘭賽前積3分排名第三，要寄望在比利時身上搶分，才有望取得首兩名出線資格。同組另一場，兩戰全敗的丹麥迎戰擁有3分的俄羅斯，雙方仍要搶分爭取晉級。

比利時 vs 芬蘭 3:00am開賽 Now618、616台直播

丹麥 vs 俄羅斯 3:00am開賽 Now619、617台直播

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