一位巴西球迷早前將阿根廷球星美斯一幕經典畫面紋喺自己嘅背脊，成為網絡熱話之餘仲畀美斯大讚，呢位球迷日前更獲得美斯親自喺佢嘅紋身側邊簽名，令呢個作品得到美斯嘅認證。

一位巴西球迷早前喺背脊紋咗美斯喺2017年西班牙打吡入波後，高舉自己件波衫嘅一幕經典場面，呢件事喺網絡上成為咗一陣熱話，就連美斯本人都有份留言大讚呢個紋身作品，當時美斯仲話希望可以喺呢個紋身上面簽名㖭。

要同美斯見面就梗係唔容易，不過緣份嘅嘢話嚟就嚟。今屆美洲盃原本係阿根廷同哥倫比亞合辦，不過由於兩國因為疫情同政局關係都放棄主辦，咁啱巴西又成為咗最終嘅主辦國，令呢位球迷有機會同嚟到巴西踢美洲盃嘅美斯見面。

呢位球迷星期一就喺阿根廷國家隊嘅練習場地等美斯出現，又真係畀佢等到喎，美斯亦都好有口齒，隨即喺呢位球迷嘅背脊簽名。不過美斯嘅簽名會甩色點搞？呢位球迷最終就決定將呢個簽名紋埋上身！相信有美斯真人認證嘅紋身都係得佢一個，至威係佢啦！

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