ESPN報道，右膝受傷的尼納特（Kawhi Leonard），將缺席周二對太陽的NBA季後賽西岸決賽第二回合，另一位防守悍將馬卡斯莫里士（Marcus Morris）同樣上陣成疑。

快艇主教練路爾（Tyronn Lue）周一透露，因傷已缺席對上三場賽事的尼納特，情況未有太大好轉，肯定無緣在對太陽的Game 2上陣，並可能會錯過整個西岸決賽。另一方面，在西決G1下半場因右膝受傷退下火線的正選大前鋒莫里士，亦未知能否上陣。

「莫里士已不斷接受治療，但仍感到有點痛楚。我不肯定他明天（周二）能否上陣，但他一定會盡力而為。」路爾說。

創會51年來首度打入分岸決賽的快艇，日前在第一回合賽事，作客以114:120不敵太陽。尼納特在今屆季後賽，平均每場有30.4分、7.7籃板球及4.4次助攻，馬卡斯莫里士場均則有11.8分、4.2個籃板球及1.5次助攻。

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