亞協盃J組周三展開，頭場於將軍澳運動場上演，由中華台北代表臺南市FC對蒙古的220體育會，尾場在香港大球場由兩支香港代表理文及東方龍獅交手，將會是決定出線資格的關鍵一戰。

多次延期後，亞協盃J組終於可於香港以賽會制形式進行，防疫措施相當嚴格，所有球隊，包括兩支香港代表都需要進入「隔離泡泡」，與外界隔絕。理文與東方被視為J組最強的兩支球隊，今晚一戰對出線形勢極為關鍵，剛上任為東方主教練的盧比度賽前表示，自己有豐富的亞洲賽經驗，對備戰有幫助，但疫情下令比賽添難度，他說：「隔離對球員來說不容易，特別是港腳成員，要隔離近兩個月，心理上很困難，不過球員已準備好比賽。」東方球員林恩許不時在社交平台抱怨防疫措施安排混亂，他今日在網上記者會表示：「情況很困難，我們作為球員，只能盡好本份。」東方在球員離隊和傷兵的情況下，亞協盃只有艾華頓、林恩許和王力威三位外援。

理文方面，同樣受防疫措施影響部署，主教練陳曉明說：「戰術上、心理上，所有教練、職員和球員都完全準備好。我們犧牲了很多，要離開家人，為了一個目標，就是晉級。」他又表示目標很大，甚至希望可晉身四強或決賽，但首要條件是今日先戰勝東方，而陣中港腳的狀態令他較擔心，他說：「聯賽一個月前完結，我們完季時狀態很好，一個月沒有比賽是難保持，但我們做得不錯，最擔心是港腳回港後需隔離三天，而且睡眠質素不太好。」

另一場由臺南市FC對220體育會，兩隊都是首次打入亞協盃決賽周，爭取隊史在此盃賽的首勝，兩隊今日先後於比賽場地將軍澳運動場進行適應操練。

亞協盃J組周三賽程

時間：4:00pm

對賽： 臺南市FC（中華台北）vs220體育會（蒙古）

場地：將軍澳運動場

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時間：8:00pm

對賽：東方龍獅vs理文

場地：香港大球場

直播：NowTV633台

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票價：$50（劃位）

註：球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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