比利時周一在聖彼得堡對芬蘭的歐洲國家盃分組賽，上半場補時有一名衣着性感的索女闖入球場，其身上T恤印有簡單的「WTF Coin」，闖入球場目的相信是為了宣傳加密貨幣。

比賽因為索女的闖入而稍為中斷，但她很快便被球場保安帶走。然而，保安人員押送她離開球場的照片惹起關注，因為保安員的手似乎放在不適當的位置，有對索女毛手毛腳的嫌疑。

比利時和芬蘭上半場互無建樣，但下半場比利時憑對方門將哈迪基擺烏龍球以及射手盧卡古破網，最終以2:0擊敗蘭芬蘭，3戰全勝以B組首名晉級，並造就同日以4:1大勝俄羅斯的丹麥取得次名出線資格。

除了比利時對芬蘭，同組另一場由俄羅斯對丹麥的比賽亦有一名球迷闖進球場，該名男子穿着俄羅斯球衣，很快便被保安人員制服帶走。

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