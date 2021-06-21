76人周日搶七戰爆冷不敵鷹隊，今季再次失望而回。季後賽表現低迷的賓西蒙斯（Ben Simmons），因不肯投籃成為眾矢之的，罰球表現欠佳的他，更創下季後賽史上罰球命中率新低。主帥李華士（Doc Rivers）賽後亦表示，不知道他是否仍適合當球隊的控衞，令這位澳洲狀元未來在球隊的前途成疑。

2016年被76人以狀元籤選中的賓仔，對球賽的戰意激情似乎隨着時間被消磨。季後賽場均11.9分創生涯新低的他，在G7雖貢獻13次助攻，得分卻只有五分，第四節末段他本以靈巧轉身越過鷹隊守將準備入樽，惟他竟在無人防守下將皮球傳予另一端的隊友，穩入的兩分球變成兩罰，最後得一分。被斥害怕投籃的賓仔，今年季後賽共出手95次射入59球，命中率有不錯的62.1%，惟當中只有一次投不進的三分起手。

賽後他亦承認自己打得很糟糕：「今個季後賽我的投籃不太好，進攻上我亦沒參與。我為隊友的確做得不夠多，很多方面我都要努力改善。」其拍檔艾比迪（Joel Embiid）亦坦言，輸掉系列賽的關鍵在於低迷的罰球命中率，疑暗指賓仔罰球不濟。的確，賓仔12場季後賽共投73罰球只入25球，命中率僅34.2%，創聯盟季後賽罰球命中率新低。教練李華士賽後被問賓仔仍是否適合擔任球隊控衞時，他坦言不知道：「現在我不知道答案。他在罰球線表現不太好，亦成為今輪系列賽落敗的因素之一。」賓仔前年夏天跟76人續下5年1.8億美元合約，惟今夏恐被放上交易枱。

文：華弟