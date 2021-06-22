勇士主教練卡爾（Steve Kerr）證實，史堤芬居里（Stephen Curry）將不會代表美國男籃，出戰今夏舉行的東京奧運。

卡爾接受灣區NBC訪問時透露，33歲的「咖喱仔」因為尾龍骨傷患仍未完全康復，需要好好休息。史堤芬居里曾代表美國男籃贏得2010年及14年籃球世界盃冠軍，但就從未試過出戰奧運。他在16年里約奧運本有機會參戰，但最終亦因為足踝及膝部均有傷而放棄。

儘管於今季常規賽以場均32分成為得分王，並且躋身最有價值球員選舉最後三強，但這位三分神射手畢竟已33歲，為了把握僅餘的高峯期再次染指NBA總冠軍，他亦不得不作出取捨。

勇士今季在K湯遜因傷缺陣下，在常規賽取得39勝33負排第八，可惜在附加賽接連不敵湖人與灰熊，無緣晉級季後賽。

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