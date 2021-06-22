智利周一在維達爾擺烏龍下被烏拉圭以1:1逼和，但3戰得5分仍能提早穩奪美洲國家盃8強一席位。

智利今場於26分鐘由31歲老將伊度亞度華加斯近射得手而領先1:0。落後一球的烏拉圭於66分鐘有法根度托利斯遠射被哥迪奧巴禾撲出。不過，烏拉圭隨即在角球攻勢，藉蘇亞雷斯在門前造成維達爾擺烏龍而扳平。兩隊最終以1:1賽和，智利在A組3戰1勝2和得5分暫列第一，提前出線淘汰賽。

同組的阿根廷在同日較後時間出戰巴拉圭。

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