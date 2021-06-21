亞冠盃G組賽於周二在泰國曼谷開打，頭場是泰國的拉查布里鬥南韓的浦項制鐵，尾場則是馬來西亞的柔佛DT與日本的名古屋鯨魚（圖）較量。雖然鯨魚實力勝柔佛，但球隊近況一般，不如信往績取是役開「單」，因為柔佛歷來與日本球隊交手全部開「單」。（now633台今日10:00pm直播）

鯨魚雖然在今季季初於日職開「咧」六連勝，並造出連續九場不失球的日職紀錄，但隨着之後兩敗予榜首川崎前鋒，球隊被打斷氣勢，近6仗只得2勝2和2負，今役是球隊差不多10年以來再次躋身亞冠舞台，當然希望旗開得勝。人腳方面，鯨魚主力如中場稻垣祥及前鋒馬迪奧斯杜斯山度士等都可以候命，今役不難攻破柔佛大門。

由於要符合亞冠盃四個外援名額限制，柔

佛今屆並沒把中場主力卡巴拉列入大軍名單中，反而加入了新加盟的澳洲後衞沙恩洛尼，明顯要加強防守。由於柔佛歷來與日本球隊交手三場全「單」（見附表1），相信今役亦能繼續開「單」。另外，由於柔佛歷來三次與日本球隊交手，有2次總入球開[3球]，而鯨魚在近4場盃賽亦有2場開[3球]，合心水的話可兼顧[3球]。

制鐵近仗多「半和」

至於頭場拉查布里鬥浦項制鐵，雖然拉查布里實力在制鐵之下，不過今役在泰國上演，拉查布里變相有主場之利，半場有望頂得住。制鐵近6場有5場「半和」（見附表2），今役作客，上半場料較保守，極可能又「半和」。（今日6:00pm開賽）

文：數人