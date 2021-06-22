目前正代表西班牙參加歐國盃的狼隊翼鋒艾達馬查奧爾，最近在一次訪問中表示巴塞隆拿是他的家，似乎希望可以重返巴塞。有指巴塞對這位自家青訓產品亦有興趣，更計劃以葡萄牙法蘭斯高查卡奧作球員交換。

25歲的查奧爾是巴塞青訓產品，但15年就轉去英國發展，曾效力阿士東維拉和米杜士堡，其後加盟狼隊表現更為出色。目前正代表西班牙參戰歐國盃的他，被記者問道會否希望有天再次穿起巴塞球衣，他直言：「巴塞隆拿是我的家，這是個事實，我在那裏成長，大概有10年的時間。當然這需要看看我經理人，和巴塞需要甚麼類型的球員。」

上季查奧爾在英超的表現雖然不算出色，但他的速度和驚人的爆炸力已吸引了歐洲幾支球隊的注意，過去巴黎聖日耳門、利物浦等都曾傳過希望簽下他。有指巴塞隆拿都有意回購查奧爾，但傾向不用轉會費，以球員交換的方式，計劃以葡萄牙法蘭斯高查卡奧作交換，相信對以葡萄牙球員為主的狼隊會是個不錯的考慮。

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