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英超｜餐後掏431萬特別鑽戒好驚喜 馬列斯同拍拖16月女友訂婚

58分鐘前

男士求婚，往往都想畀女友一個大驚喜，曼城球星馬列斯今次趁住度假求婚，結果非常成功。呢日佢喺食完飯之後，突然拎出一枚價值40萬鎊（約431萬港元）嘅鑽戒，女友都好開心咁say yes！

唔使踢歐國盃嘅阿爾及利亞中場馬列斯，趁住休季期帶23歲嘅女友Taylor Ward去到希臘旅遊勝地米科諾斯島度假，仲帶埋未來岳父岳母一齊旅行，非常之有心。呢日佢帶女友同屋企人食完午餐之後，就突然拎出一枚價值40萬鎊嘅鑽戒，呢枚戒指仲係經馬列斯特別設計，女友當下都非常驚喜，梗係應承今次求婚啦。

據講之後仲有個大型香檳慶祝酒會，未來日子仲會繼續同親朋戚友慶祝，非常高興。這對已經拍咗拖16個月嘅準新人，據講上年12月就一齊搬入愛巢，為結婚做好準備！

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