76人於昨日的搶七戰不敵鷹隊出局，表現低迷的賓西蒙斯（Ben Simmons）因投籃問題成為球迷箭靶，據美媒周一報道就指，「賓仔」就希望就自己的射波基本功作出重大改變，將投籃的慣用左手換為右手，甚至為練習外圍而放棄為澳洲國家隊出戰今夏的東京奧運。

有打籃球的讀者都知道，要轉打波慣用手並不是一件容易的事，射波動作更需要重新學習及調整。據ESPN記者Brian Windhorst周一指出，整個生涯都用左手投籃的賓仔，今個休季期將會苦練改用右手射波，甚至可能會選擇棄戰東奧訓練，以努力適應這個改變。據報這位76人球星尚未正式做出決定，但目前已在評估到底能否從左手轉成右手投籃，據指他雙手都很靈活，而且日常生活都有使用右手做某些事。

據悉他轉用右手投籃在數據上也非一件壞事，但就是一次非常大的轉變，並需要一段時間實行，但賓仔是抱着認真態度作出改變，希望在未來數個月改善到投籃問題。

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