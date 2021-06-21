歐洲足協（UEFA）宣佈，就德國隊長紐亞在歐洲國家盃F組對法國和葡萄牙的分組賽時，戴上代表支持同性戀者的彩虹臂章一事，不會展開紀律聆訊。另外，德國周三將在慕尼黑對匈牙利，慕尼黑市長打算向UEFA申請，當日將安聯球場的外圍燈光轉為彩虹色，以示支持同性戀平權。

UEFA在聲明中表示，紐亞在歐國盃比賽時戴上彩虹臂章，並不被視為政治表態，所以不用受罰。聲明指：「這是促進多元化的好事，所以球隊不會面臨紀律處分。」

另外，慕尼黑市長賴特爾將要求UEFA批准，讓安聯球場在周三德國主場對匈牙利的歐國盃比賽時，將外圍燈光的顏色轉為彩虹色。匈牙利早前通過法例，禁止向18歲以下人士分讓任何推廣同性戀或性別多元的資訊，在德國惹來反彈，而賴特爾更希望藉亮起彩虹燈光，顯示社會包容平等。匈牙利已因球迷在F組分組賽首戰葡萄牙時，在看台上展示反同性戀的橫額，目前正被UEFA調查。

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