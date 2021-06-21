雖然只領先1:0，不過到70分鐘左右現場的意大利球迷已經忍不住興奮之情高唱起國歌，足以證明這三場分組賽國家隊的表現已令球迷非常滿意。正如教練文仙尼在賽事開鑼所言，希望國家隊的表現能夠安慰所有受疫情折磨的國人，這肯定是超額完成。

近11戰11勝而且全數不失球，在於國家隊層面是個非常可怕的數據，尤其是文仙尼今仗選擇大輪換，有多名後備球員擔正，但意大利的戰力似乎未有大影響，落場球員一樣完美執行文仙尼傳控的理念。另一個恐怖數據是，門將基安盧基當拿隆馬3場分組賽過後只作出了2次撲救。三場比賽防線受的壓力甚少，一方面是對手實力有限，另一方面前場的逼搶貫徹始終的好，許多時候在對手後半場已經成功反搶掌握控球權，大大分擔後防的壓力。當然，我們亦期待意大利在面對傳控能力更好，或者擁有個人能力更強的中前場球員球隊時能否依然交出如此優異表現。

相比以往，意大利現時絕對可用星光黯淡形容，但如此平民或者草根的意大利中前場，卻更專心一意執行文仙尼的戰術理念。而且，現時球隊入球點分散，某程度亦因為球隊缺少強力前鋒一錘定音的威力，上仗有文路爾盧卡迪利梅開二度，今仗則有馬迪奧比辛拿建功。

13年前的西班牙，老帥阿拉干尼斯用傳控帶領賽前未有太多人看好的西班牙稱霸歐洲。13年後，文仙尼將西班牙的一套發揮得更淋漓盡致，我們又會否看到另一支分組賽全勝的冠軍呢？

文：亨少