英格蘭足總周二確認，日前與確診的蘇格蘭中場比利基美亞有過緊密接觸的英格蘭國腳美臣蒙特和芝維爾需要接受7日隔離，肯定會錯過今晚最後一輪分組賽，更有機會錯過英軍的16強賽事。

蒙特與芝維爾在上周五對蘇格蘭的比賽後，與他們的車路士隊友基美亞擁抱和交談，基美亞後來確診，令蒙特和芝維爾成為緊密接觸者而需要接受隔離，據悉兩人將需要隔離7日至本月28日

蒙特和芝維爾肯定會錯過英格蘭今晚對捷克的最後一場分組賽，此外，假如英格蘭今晚未能以小組首名晉級的話，他們將需要在6月28日進行16強賽事，兩位球員亦會無法趕及披甲。

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