丹麥在今屆歐國盃突然掛上為基斯甸艾歷臣而戰之名，結果在B組前兩仗全敗的他們，最後一戰靠全隊眾志成城以4:1大破俄羅斯，並因競爭對手芬蘭同一時間吞敗，成功以次名躋身16強，在歐洲賽場再譜一曲「丹麥童話」。

文：盧卡東尼

曾於1992歐國盃奇蹟封王的丹麥，今屆因中場大將艾歷臣在首仗對芬蘭時心臟病發於場上暈倒一事，變成比賽焦點球隊之一；頭兩仗雖敗給芬蘭及比利時，但今仗繼續在主場出擊，在球迷落力由開賽站到完場的打氣聲下終有回報，先靠丹斯加特上半場妙射領先，然後下半場再有尤素夫保臣、安達斯基斯坦臣與米希利各入一球，以4:1大勝靠迪斯尤巴射入12碼破蛋的俄羅斯。由於同組榜首比利時以2:0擊敗芬蘭拿下3連勝，間接令丹麥在只有三分下仍憑較佳得失球獲次名晉級。

大炒俄軍得三分出線

丹麥成為歐國盃史上首支在分組賽輸掉首兩場後仍晉級的球隊，逆境中成就這次神話，主帥夏祖文特賽後坦言無法想像球員如何做到，同時也承認是艾歷臣的意外，令球隊更團結：「多麼美妙的一晚！這是己隊值得享受的成果，我無法想像他們如何恢復過來，他們的團隊精神和友誼令人驚嘆。我想向所有支持者說謝謝，我認為沒支持聲這是不可能發生的。」另外，艾歷臣本人賽後也有在ig動態分享球隊出線喜悅，為他們鼓掌。

事實上，丹麥球員一度在對俄羅斯的比賽結束後，緊張地聚集在夏祖文特的座位旁，透過其手機查看芬蘭對比利時的賽果，在確定芬蘭0:2落敗後才開始慶祝。芬蘭該仗一直防守不錯，但踢到74分鐘被比利時中堅華美倫頭槌攻門，中柱反彈門將哈迪基手部入網，比國以一記烏龍打破僵局，七分鐘後再由今仗一度食詐糊的盧卡古奠勝，他本人今屆賽事也入第三球。

韋拿杜姆入球超尹佬

至於C組荷蘭主場對提前出局的北馬其頓，由迪比先開紀錄及韋拿杜姆下半場梅開二度下以3:0大勝，首名出線。韋拿杜姆在國家隊的累積入球達25個，超越名將尹巴士頓，而對手也有37歲國寶級人物彭迪夫，完成其國家隊上陣第122次的生涯；於68分鐘被換出的他接受全場掌聲，並在賽後獲官方頒發SOTM（比賽之星）。此組另一戰為奧地利與烏克蘭交手爭次名，奧地利贏1:0拿下次名出線，烏克蘭就要與B組的芬蘭一同視乎其他組別的戰況，才知能否以小組最佳第三名入淘汰賽。