這星期不斷重溫過往採訪報導，大限將至，回憶就如走馬燈轉又轉。

18年到俄羅斯採訪世界盃時，有位英格蘭老球迷在球場外惘然若失，感時撫事，他說自己74歲了，未來不知會否再有機會見證英格蘭登頂。這刻我心頭一震，我們才26歲，還未來得及好好道別，突然就走到終點。

人們常說，體育只是競技比賽，與這無關，與那無關。

我說，體育跨過國界。那年夏天造訪俄羅斯下諾夫哥羅德，餐廳用膳時與幾位當地年青人摸杯搭訕，大家以翻譯工具雞同鴨講，離開時同事拿出兩蚊港幣贈之，俄國兄弟一時感觸，眼眶通紅，感動相擁，言語隔閡傾刻盡掃，彷彿回歸最單純的人情溫暖。

體育逾越生死。全球球迷齊聚世界盃足球嘉年華，人人打扮鬼馬鬥麗力爭出位，有次見到三名葡萄牙女球迷手持印有女性相片的硬卡入場，好奇問牌上何許人也？她說是孖生妹妹，大家早約定暑假齊赴俄國支持C朗，豈料出發前她意外身故，姊妹承其遺願，帶上她一起入場，以圓其世界盃夢。

體育遠超勝負。有場英格蘭對世盃新丁巴拿馬，結果三獅軍團以6:1血洗對手，勝喜敗憂兵家常事，完場英軍球迷痛飲狂歡，聲勢卻遠遠不及落敗一方，那邊廂如捧世界盃盡入忘我之景，大聲高唱國歌慶祝，我問不是大敗而回嗎？「甚麼大敗？一球！一球！我們在世界盃攻入了一球！」

體育突破身份。伊斯蘭男女有別，伊朗更嚴禁女性入場觀賞足球賽事。記得採訪伊朗隊操練時，一隊娘子軍突然湧至，坐在看台全程叫喊，活了那麼多年，她激動說這才第一次能以雙眸親見心儀球星。

體育，就是眾人之事。

記者：洪量丰

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