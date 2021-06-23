太陽於周二季後賽西岸決賽G2，主場以104:103險勝快艇，今場拿下20分的D卜克（Devin Booker）於第三節被快艇控衞比華利（Patrick Beverley）撞到面部流鼻血，賽後受訪時更疑有鼻歪情況，未來賽事或要戴面罩上陣。至於今仗成為贏波功臣的中鋒艾頓（Deandre Ayton），在季後賽成為了球隊的無名英雄。

在第三節末段卜克正運球前進時，被防守的比華利以頭部撼到面部，兩位球員發生碰撞後均即時受傷「見血」，需要返回更衣室。據太陽教練蒙迪威廉士（Monty Williams）表示，鼻血狂流的卜克在第四節展開前，更需為傷口縫上兩針才回到球場。在賽後記者會上，卜克的鼻子已明顯腫大，右邊鼻孔亦貼上了膠布。威廉士賽後說：「他大概是忍受着很大的痛楚繼續比賽吧，當我起初看到，還以為他的鼻子骨折了，而他的鼻血流不停令我有點擔心。」卜克賽後亦跟記者交代，自己的鼻子好了一點，周三會再接受詳細檢查，惟西決未來賽事可能要戴上面罩出戰。

太陽的焦點向來落在卜克和「神控衞」基斯保羅（Chris Paul）身上，雖然後者近日染疫未能上陣，焦點仍被卜克搶走。艾頓卻默默低頭工作，其實交出了很高效的表現，被稱為太陽的無名英雄。今仗完場前以「拆你屋」入樽為太陽絕殺的他，整個季後賽場均上陣35.2分鐘，11場賽事中他共起手109次射入78球，命中率高達71.6％，並平均每場交出10.5個籃板，力拼表場的hustle表現為球隊帶來了正能量。

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