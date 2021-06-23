英格蘭周二憑史達寧在上半場的頭槌入球，以1:0小勝捷克，以三戰全勝姿態奪得小組首名，但「三獅軍團」同時創出了一項尷尬紀錄，成為歐國盃史上入球最少的小組首名球隊。

英格蘭在今屆歐國盃D組首輪分組賽以1:0擊敗克羅地亞，次輪與蘇格蘭互交白卷賽和0:0，最後一輪則以1:0小勝捷克，三戰全勝兼不失一球下獲小組首名，是英格蘭繼1996及2012年之後，第三次在歐國盃以小組首名出線。不過，英格蘭在三場分組賽只射入了兩球，則是歐國盃史上獲小組首名球隊的最低入球紀錄。

獲D組首名的英格蘭將於16強與「死亡之組」F組的次名出線球隊對壘，而F組名次有待周三的最後一輪比賽德國對匈牙利以及葡萄牙對法國後才能確定。目前，法國以2戰得4分在F組領先，德國和葡萄牙各得3分，匈牙利1分包尾。

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