今屆歐國盃準決賽與決賽都會在溫布萊球場上演，英國政府周二宣佈，會上調入場人數上限至超過60,000人，達到球場容量的75%。

根據安排，所有入場人士都要出示新冠病毒檢測陰性報告，又或者是在賽前14日已打齊兩劑疫苗。意大利總理德拉吉周一提出，由於英國疫情有再度惡化迹象，要求將7月11日的決賽改到其他地方舉行，但英國政府相信當地仍有能力安全主辦賽事。

早前三場在溫布萊上演的分組賽，入場人數均限於22,500人，而兩場16強賽事的人數上限將提升至40,000人，當中6月26日上演的戲碼，將會是意大利對奧地利，而在29日之戰則會由英格蘭迎戰以F組次名資格出線的球隊。

「我們很高興有更多球迷，可以進入溫布萊球場觀賞歐國盃決賽周賽事。」英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦說。「在繼續走出封城道路的同時，確保公眾安全仍然是我們的首要任務。我們一直與歐洲足協和英格蘭足總緊密合作，確保能透過採取嚴格的公共衞生措施，讓更多球迷可以現場觀戰。」

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