還以為37歲的康廉已屬高齡球員，應該沒幾多現役球員比他年長，好像只有法比奧吧？然後康廉輕輕說一句：「大把啦，列斯奧已經係啦。」年近40仍在港超聯打滾，而且有好表現的球員，原來真的不少。

不得不說39歲的丹尼，多年前有人講過「大把左閘好過佢」，但早前的香港足球明星選舉，丹尼成為最佳11人之餘，也是球迷選出的最受歡迎球員。年初才加盟傑志的丹恩奴域亦同樣39歲，上陣14場攻入17球，成為港超聯神射手之餘，也高票當選香港足球先生。以往多個大名氣外援短暫來港，都沒有如丹恩奴域般征服港超聯。

現役最年長的港超聯球員是法比奧，已經44歲，其實他曾掛靴，也踢過元老賽，但又再復出，今季轉投天水圍飛馬，僅攻入一球，於4月主場對晉峰的聯賽尾段取得，助球隊以3:2擊敗對手。還有37歲的南區主教練列文，仍有落場比賽，剛掛靴的比圖也36歲。還有康廉提到的列斯奧，若非受傷患困擾，理文今季成績或可更進一步。

今季表現突出的，還有「宜嘉孖寶」盧均宜和林嘉緯，兩人先後加盟流浪，表現大受好評，其中林嘉緯更在聯賽全部正選上陣，盧均宜也只是缺陣1場。

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