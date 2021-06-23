2013年有幸獲《蘋果日報》體育版相邀，撰寫每週專欄，想不到一寫就幾乎八年，共計359篇；更想不到最終告別的理由，竟是如此無可奈何。

從一開始我就知道，自己不是專業的運動記者或評析員，《蘋果》的體育同事找了我這個小說家來寫，自然是希望有一個看體育的不同視角。故此這專欄的定位，一直是以人文社會角度去寫運動，時有觸及政治意識以至社會正義的議題；間或碰上香港關鍵時刻，也會著意描畫運動競技的熱血一面，期盼能鼓舞人心。

如今回想，寫過這幾百篇裡，自己比較滿意的，多就是這些帶有社會訊息的文章；也唯有在《蘋果》，寫的時候從來不需要擔心界線問題。為此我要深深表達感謝。

在專欄裡曾經不止一次寫過：球賽令人著迷之處，是即使不如意落敗，永遠還有下一個球季，明天的希望。陷在泥沼的爛隊，不能排除它有翻身之日；一時的挫折，並非世界末日。

從2019年至今這段日子，每次我做完運動鍛錬，把照片分享到社交媒體時，都特意加一句tag： Keep Calm and Stay Strong. 在狂風暴雨跟前，我們未必擋得住每次打擊，但只要一天呼吸著，就該盡力保守自己的心靈冷靜和強韌，不可懷憂喪志。

將來，在美好的燦爛陽光下，我們再見。

喬靖夫

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