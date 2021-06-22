【本報訊】遲了一年舉行的東京奧運，今日（23號）踏入一個月倒數，套用香港「女車神」李慧詩說的話：「可以參加（疫下）東奧已係奇蹟」，港隊暫有43個東奧名額，當中有不少獎牌希望，包括打頭陣的女子重劍代表江旻憓及守尾門的李慧詩，二人都有新武器帶去日本，期望令人眼前一亮。

東奧由下月23日至8月8日舉行，日本排除萬難，以「氣泡」形式主辦奧運，香港現時已取得13個賽項共43張門券，首個獎牌希望落在7月24日的女子重劍個人賽，前世界一姐江旻憓被寄予厚望，她自己也說：「我𠵱家好『弗』，膝頭嘅傷患已完全復原，疫情間我練咗好多新招，教練將各國對手嘅絕招加喺我身上，對手冇見過嘅，希望喺奧運令人眼前一亮。」

獎牌「五隻手指數唔晒」

同樣有「新武器」的李慧詩，她的比賽由8月4至8日在伊豆舉行，被視為金牌大熱的她有減低空氣阻力的新戰衣，並表示「I am ready」：「我覺得大家都整裝待發，希望有個好結果，我嘅目標係爭取兩面獎牌。」曾奪2012倫奧凱林賽銅牌的慧詩將參加女子凱林賽及爭先賽。

正如「風之后」李麗珊所言，今屆獎牌「五隻手指數唔晒」，以賽期排起除江旻憓外，還有「混血飛魚」何詩蓓的200米自由泳、黃鎮廷/杜凱琹的乒球混雙、張家朗、蔡俊彥、張小倫及吳諾弘的男花團體、石偉雄的跳馬、劉慕裳的女子空手道「形」等。