死亡F組迎來分組賽最後一輪賽事，4隊也有出線機會，令到餘下兩場德國對匈牙利及葡萄牙對法國的賽果互相影響，過程肯定刺激。今屆歐國盃英格蘭及法國等爭標熱門球隊兩輪分組賽後只得一勝一和成績，表現也不似預期般出色，到底是走線，還有留力，很快可以找到答案，而意大利及荷蘭等「黑馬」於分組賽取得三戰全勝。

德國上場沒有作出換人調動，但改變踢法陣式後表現令人刮目相看，技術性擊敗葡萄牙，表現備受好評。雖然他們如今已經有三分在手，但今場要大勝匈牙利也非易事。德國上仗左右兩翼齊飛，只是恰好葡萄牙一對閘位球員表現差勁才可大勝而回，不過相信日耳曼大軍今場於慕尼黑主場出擊，最終應可小勝對手晉級。

法國上場面對匈牙利失分，過程是有點不夠運，但也可能排除走線的可能。法國目前有4分手，此戰應會集中強攻葡萄牙的右路防線，而葡萄牙老牌教練費蘭度山度士也會因應上場的情況而作出調整。

葡軍出線形勢較為嚴峻，但由於球隊依然有一定的實力，相信般奴費蘭迪斯及基斯坦奴朗拿度這些大賽球員將會在關鍵大戰交出表現，預計今仗上半場雙方會踢得較為謹慎，向大家推介半場「和」。有緣再會！感謝大家多年支持！

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波