《蘋果》創刊之初，已設有體育版，不過當時仍是黑白印刷，依附港聞之尾，而且只得一版。那時普遍體育都以本地波行先，因95年港甲雖不及盛時，仍有大量觀眾，至少球圈欣欣向榮，至於其他行內稱為雜項的運動，如NBA、F1或網球等，都只能佔一角篇幅，或者是放入我們稱為短訊欄的「體訊速遞」。

當時大部份報紙礙於成本，黑白為主，間中雜以單紅或四色，已算難得，《蘋果》卻帶來革命，以搶眼大相及全彩版面設計作招徠，當時不少人仍會買多於一份報紙，很多時走到報攤，除買慣常一份，也會看頭版的版面和標題而選擇，當蘋果出現，猶如一顆深水炸彈，顛覆了平淡的報章設計，除不少新添的內容，搶眼的全彩版面，也令其他報章跟隨，而當時《蘋果》的油墨印刷都更佳，至少不會拿上手後，就甩色到一手也是。

隨住體育版的人手到位，報紙版面增多，也用上彩色，慢慢篇幅就不止本地波。當時NBA風氣大盛，公牛王朝去而復來，也成了重點，加上當時兩本本地籃球雜誌《JumpShoot》和《Rock》的主編先後加入，令NBA的報導領先全行；其後赴美直擊NBA的比賽，多屆明星賽及常規賽以外，又早在勒邦占士未紅時已作出深入報導，令人耳目一新。

報章不比網上即時新聞，最夜的截稿時間也是兩點左右，而在印數數十萬份的日子，體育版也多在十二時左右完版。後來本地波衰落，英超盛世來到，報紙版面也以外國足球為主流，有時遇上冬令時間有晚上11點的大戰，同事要將最新戰果改版再印，以讓讀者第二朝即能閱得最新戰況，這「火辣戰果」一欄，要與時間競賽，大多時候因為印刷需時，會只留幾萬份作改版戰果，所以有時讀者購買《蘋果》，會有新舊版之分，遇上大賽或要等重要消息，就可能待完成後才開機，那時負責的編輯、翻譯和美術同事，在老總及一眾高層監視下，說得上如芒刺背。如世盃決賽戰果，更會待比賽一完，即印號外派發，今日已是歷史。

千禧年賭波之風漸熾，體育版因應主流，賠率版面增多，甚至易名波經，而惹來批評，但《蘋果》一貫以市場為主，百貨百客，也提供了名家分析的貼士，無論是否「名燈」，都盡力分析球賽。除了體育組同事，港人熟悉如何輝、丘建威、鄭兆聰和譚拔士，近年加入的陳偉豪和黃耀富等，這26年間更由球星變成波友的「軍師」，除文章外，也有直播節目分析球賽。其實大部份同事都熱愛本地體育，不忘初心，在外國足球及賠率表以外，「活力校園」講學界賽事、「求驗客」則以嬉笑怒罵形式，寫中外球圈有趣之事，至於幾位本地記者，或以筆名道球圈內幕，或在「體育人訪」詳細訪問，希望雜誌式的內容，讓讀者不嫌乏味。在全盛時期，足足14版的體育，加上粉紙包面，一份體育版，足以看半天。

每到大賽，體育版也傾巢而出，必定派員出訪，奧運及世界盃是主打戰場，由早年記者加攝記，務求將最新消息報導，到後來即時新聞興起，出訪同事更多，除兼顧報紙採訪，還要拍片做動新聞，更要抽空做live，以令讀者親身感受現場氣氛，在時差與壓力之間，盡力將第一手消息帶到香港。即時新聞不分晝夜，大賽全部直擊，遇到重要戰果或體壇突發新聞，更是第一時間推送到讀者手機中，不出門能知天下事，有賴一班同事由早到晚留意體壇大事，將之化成文字及精采影片，令所有運動迷看盡場內場外。

每年夏天，名牌球會訪港，或是有NBA球星東來，各同事也要變身狗仔隊，希望將他們球場以外的一面，帶到讀者面前。不得不提是精美海報，世盃冠軍少不得，如皇馬「六條煙」訪港，或是去年利物浦首次英超封王等，也一樣有海報附送，給讀者留念。令人惋惜是Kobe Bryant在2016年退休，體育同事也設計了精美的海報，可惜天妒英才，這位傳奇球星四年後意外身亡，令不少球迷只能撕下海報，免睹物思人。

創報第二日，李德能在專欄中以「球圈係時候救亡」為題，談及東方王朝解體，提到不少球隊「一口怨氣地離開，恐怕不久就會面臨想搞都無得搞的局面。」德能兄一語中的，今日港甲早變身港超，可是隊數不增反減，贊助難尋，不少港腳甚至要為生計轉行，而把持的一班人卻始終未變。這條題，26年後重看，一樣適用，不過今後少了《蘋果》監察，逆耳之聲更少，絕非好事。

筆者自小是南華球迷，但精工以外，對東方王朝記憶更深，因為當年聯賽揭幕接戰，這支以麗新為骨幹的勁旅，竟大數南華五球之多，可惜來去匆匆，東方自93年球季起三連冠，甚至創下「三零部隊」（零和零負零失球）紀錄，震驚球壇，後來雖因資金問題，主力盡去，但已是本地球壇的神話。

時不利兮，烏騅不逝；持燈照人，也終被吹滅。《蘋果體育》26年說長不長，說短不短，只希望能讓讀者記得，一起陪伴渡過體壇每個重要時刻，見證港將穿金戴銀，對本地足球不離不棄，如東方王朝威風八面一樣，永存讀者腦海，念念不忘，總記迴響，就不枉同事多年的努力了。

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