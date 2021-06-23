英格蘭領隊修夫基早前已提醒球員，就算在歐國盃賽事遇上球會隊友，也不要跟對方擁抱，以減低染疫及要接受隔離的風險，但迪格蘭賴斯在周二對捷克之役完場後，就被發現與同樣效力韋斯咸的華迪美高法爾及湯馬士蘇錫克擁抱，似乎仍未從美臣蒙特和芝維爾需要接受隔離的事件得到教訓。

蘇格蘭中場比利基美亞日前確診新冠肺炎，曾跟他有緊密接觸的英格蘭國腳美臣蒙特和芝維爾需要接受7日隔離，因而缺席對捷克的最後一輪分組賽，更有機會錯過16強賽事。英軍領隊修夫基已提醒球員，就算在賽場上到球會隊友，也不要擁抱對方，但迪格蘭賴斯在三獅軍團1:0小勝捷克後，就被傳媒拍到分別輕輕擁抱了華迪美高法爾和湯馬士蘇錫克一下。除此之外，他們又在場邊談天，結果有職員出來派發口罩，三人亦只好乖乖戴上。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波